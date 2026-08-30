Развязку из Краснодара в Новороссийск и Геленджик хотят построить в ближайшие годы. Дорога к морю станет свободнее

Развязку из Краснодара в Новороссийск и Геленджик хотят построить в ближайшие годы. Дорога к морю станет свободнееВыезд из Краснодара в сторону Чёрного моря — одна из самых загруженных дорог в крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Паспорт можно буд...
- Роботы-доставщики...
- Роботы-доставщики...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым