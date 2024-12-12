В том, как изменения российского законодательства в части миграции повлияли на мнение властей других стран и как это может отразиться на мировой безопасности, разбираемся вместе с экспертами в новом выпуске программы "Мы в курсе" с Еленой Афониной.
Нервные заявления Таджикистана теперь понятны
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Визовый режим и границу на замок. И никакой помощи. Пусть заграница другая им помогает. Она только убиться поможет
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13 час.
TF
Tatyana Fedotova
И прекратить жалеть. Они уже нам никто.
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13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пусть обезьяны живут в закрытых на замке кишлаках.
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12 час.
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