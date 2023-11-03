Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон

Фридман, который сбежал из Лондона в Израиль, а оттуда сбежал в России оставшись недовольным жизнью в Великобритании в качестве бизнесмена, попавшего под санкции:"Мне не оставили выбора, меня выдавили", - сказал он по телефону о своем решении покинуть Великобританию, - Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, кажется колоссальной ошибкой".