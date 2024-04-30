Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

Звонки принимаются в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита с 30 апреля по 13 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
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