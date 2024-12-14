Прокуратура проверит факт нападения собак на девочку в Карелии

Прокуроры дадут оценку действиям органов местного самоуправления Лахденпохского района Прокуратура организовала проверку по публикациям СМИ и социальных сетей о нападении собак на ребенка в Лахденпохском районе.
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