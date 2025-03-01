5 марта в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Госдумы Анной Юрьевной Кузнецовой «Как сберечь семью и реализоваться в карьере», приуроченное к Международному женскому дню 8 Марта.
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