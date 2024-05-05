Хроника СВО: взятие Очеретино, красные линии НАТО и украинское наступление к 2025 году

Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в руководстве НАТО пишет, что альянс рассматривает прямое вмешательство в украинский конфликт в случае вступления в него третьих стран, например, Белоруссии, либо попыток России начать военную кампанию в Молдавии.
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