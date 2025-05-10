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Военное обозрение

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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на улицах Люксембурга была «вынуждена» слушать песню «День Победы»

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на улицах Люксембурга была «вынуждена» слушать песню «День Победы»

Посетившим Люксембург лидерам ЕС пришлось слушать советские песни военных лет в центре столицы герцогства.

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