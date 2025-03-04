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Свердловский Минюст подал иск в суд о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Свердловский Минюст подал иск в суд о ликвидации «Фонда Ройзмана»

В суд в Екатеринбурге поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»*, следует из судебных документов.Иск был направлен региональным Минюстом, в качестве ответчика указан - фонд, который будет представлять гендиректор Светлана Косолапова.

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