Свердловский Минюст подал иск в суд о ликвидации «Фонда Ройзмана»

В суд в Екатеринбурге поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»*, следует из судебных документов.Иск был направлен региональным Минюстом, в качестве ответчика указан - фонд, который будет представлять гендиректор Светлана Косолапова.
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