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Потепление до +25 градусов прогнозируют синоптики в Кузбассе 13 мая

Потепление до +25 градусов прогнозируют синоптики в Кузбассе 13 мая

В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие сутки.Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой погоды ожидать жителям Кузбасса после майских праздников.

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