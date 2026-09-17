Не останавливать атаки на Россию, бить по самым уязвимым местам! – евро-депутат из Латвии

Украина не должна останавливать свои атаки вглубь России, а наоборот усилить их – и бить по наиболее незащищенным местам.
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