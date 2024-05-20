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Российские войска продолжают наступление в Харьковской области: новые развороты в конфликте

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области: новые развороты в конфликте

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области: новые развороты в конфликте Ольга ВайленкоРоссийские военные пересекли границу Харьковской области ещё на одном направлении, оказавшись западнее города Сватово, сообщает информация с линии боевого соприкосновения.

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