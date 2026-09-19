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Россиян предупредили об уголовной ответственности за товары для вуайеристов

Россиян предупредили об уголовной ответственности за товары для вуайеристов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России участились случаи привлечения к ответственности за использование специальных технических средств для негласного наблюдения, замаскированных под бытовые предметы.

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