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Биткоин скорректировался до 81400 долларов, капитализация рынка превысила 3,2 триллиона

Биткоин скорректировался до 81400 долларов, капитализация рынка превысила 3,2 триллиона

Общая капитализация криптовалютного рынка превышает 3,2 триллиона долларов, а доля биткоина на рынке — около 70%.

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