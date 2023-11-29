Банкам увеличат лимит по льготным ипотекам. Как это повлияет на рынок?

Минфин сообщил "Известиям" о планах по увеличению лимита для банков на выдачу льготной ипотеки. Как это скажется на участниках рынка объяснили RTVI экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков и основатель компании по меблировке и отделке Rerooms Дмитрий Борисов.
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