Банкам увеличат лимит по льготным ипотекам. Как это повлияет на рынок?

Минфин сообщил "Известиям" о планах по увеличению лимита для банков на выдачу льготной ипотеки. Как это скажется на участниках рынка объяснили RTVI экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков и основатель компании по меблировке и отделке Rerooms Дмитрий Борисов.