«Батарея может вздуться и загореться»: самые частые поломки у электрокаров зимой

Из-за морозов у электромобиля падает эффективность работы батареи и сокращается запас хода, снижается скорость заряда и больше энергии тратится на обогрев салона машины, рассказал технический директор сети Fit Service Алексей Рузанов.
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