Great Wall скоро выпустит Tank 500 мощностью 972 лошадиные силы

Китайский концерн раскрыл подробности о перспективной платформе, которая пойдет в серию в 2025 году. Речь идёт о рамной архитектуре Hi4-Z: ей прочат бензиновые двигатели объёмом 2,0 или 3,0 литра в связке с двумя электромоторами и трёхступенчатой трансмиссией DHT.