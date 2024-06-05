В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории к югу от села Победа на Угледарском направлении В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв.
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В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории к югу от села Победа на Угледарском направлении В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв.
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