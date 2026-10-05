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Гридин набрал 1-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Сиэтлом». У форварда «Калгари» полезность «минус 6» в 3 играх

Форвард « Калгари » Матвей Гридин ассистировал при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Сиэтлом » (1:6).

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