Спокойной ночи: что нужно делать, чтобы сон был полноценным и здоровым

Нарушения сна в той или иной степени возникают у каждого человека. Чаще всего они несерьезны и не влияют на деятельность в течение следующего дня, но в определенных ситуациях могут оказывать негативное воздействие на трудоспособность и в целом на состояние здоровья вплоть до развития серьезных патологических состояний.