Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Депутат Думы Харченко рассказала, что ожидает учителей, которые работали со шпионами из Британского совета

Депутат Думы Харченко рассказала, что ожидает учителей, которые работали со шпионами из Британского совета

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко заявила, что учителям английского языка, которые добросовестно осуществляют образовательную деятельность, ничего не угрожает в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Британского совета*.

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