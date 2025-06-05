Депутат Думы Харченко рассказала, что ожидает учителей, которые работали со шпионами из Британского совета

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко заявила, что учителям английского языка, которые добросовестно осуществляют образовательную деятельность, ничего не угрожает в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Британского совета*.
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