Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Промоутер Сиеста оценил шансы Гассиева в бою с Фьюри

Промоутер Сиеста оценил шансы Гассиева в бою с Фьюри

Промоутер Ал Сиеста высказался о перспективах Мурата Гассиева провести бой с Тайсоном Фьюри. Русский боксёр одержал победу 11 июля в Москве над Питером Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии