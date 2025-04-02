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В ЛНР заявили о начале мероприятий по освобождению одного населенного пункта

В ЛНР заявили о начале мероприятий по освобождению одного населенного пункта

Российская армия начала мероприятия по установлению контроля над населенным пунктом под Кременной. Об этом заявил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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