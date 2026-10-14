Последний день близко. Барнаульцам напомнили об оплате электричества

Самый быстрый способ рассчитаться за электричество — воспользоваться дистанционными сервисами Жителям Барнаула необходимо до 15 октября включительно оплатить счета за электроэнергию, чтобы избежать просрочки и дополнительных расходов.
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