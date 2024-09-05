🇨🇳🇫🇷🇯🇵Пока все ожидали эскалации в Южно-Китайском море, напряжение резко возросло в Восточно-Китайском море в отношениях между Поднебесной и Японией.
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🇨🇳🇫🇷🇯🇵Пока все ожидали эскалации в Южно-Китайском море, напряжение резко возросло в Восточно-Китайском море в отношениях между Поднебесной и Японией.
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