Политолог Бортник: Залужный способен законно сместить Зеленского за три дня

Майдан с целью привести к власти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного можно провести за три дня. Об этом рассказал руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Да это так».
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