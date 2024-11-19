Акция ´Марафон единства´ прошла в Бобруйске 15 и 16 ноября.

городской прошел квест ´Это все мое родное´16 ноября учащиеся ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ приняли участие в городском квесте ´Это все мое родное´ в рамках республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии