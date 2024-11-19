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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ´Марафон единства´ прошла в Бобруйске 15 и 16 ноября.

Акция ´Марафон единства´ прошла в Бобруйске 15 и 16 ноября.

городской прошел квест ´Это все мое родное´16 ноября учащиеся ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ приняли участие в городском квесте ´Это все мое родное´ в рамках республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´.

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