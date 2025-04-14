Как легко почистить яйцо, не опуская после варки в холодную воду?

Aif.ru делится секретами перед главным «яичным» праздником. В варке яиц нет ничего сложного: главное — соблюдать время приготовления и вовремя снимать кастрюлю с плиты, но как только дело доходит до чистки — то скорлупа намертво прилипает, то белок клочками отрывается.