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ФСБ: Бизнесмена из Ижевска обвинили в мошенничестве на 10 миллионов рублей

ФСБ: Бизнесмена из Ижевска обвинили в мошенничестве на 10 миллионов рублей

26-летний предприниматель из Ижевска обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей на сумму 10 миллионов рублей.

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