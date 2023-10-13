"Ослик в тупике". Нейропсихолог о том, почему в нашем мире так много тревожных людей

Как полезный механизм эволюции превращается в опасный инструмент, разрушающий психику человека Современный человек, в отличие от своих первобытных предков, живет в относительной безопасности: мы не рискуем умереть от голода, замерзнуть суровой зимой или быть съеденными дикими животными.