Новая тактика утреннего удара ВС РФ: Ракеты Х-101 в первом эшелоне более часа «кружили» над западной Украиной

После относительно небольшой паузы Вооруженные силы России возобновили нанесение массированных комбинированных ударов высокоточным оружием по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ВСУ, на подконтрольной киевскому режиму территории Украины.
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