Иностранные агенты: в реестр внесены новые лица и организации

Министерство юстиции России расширило реестр лиц и организаций, признанных иностранными агентами. К ним добавились пять новых фигурантов - журналист Олеся Герасименко, адвокат Григорий Вайпан, следователь Сергей Ежов, муниципальный депутат Санкт-Петербурга от "Яблока" Сергей Трошин и Федор Уткин.
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