Семерых посетителей "Мутабора" арестовали за мелкое хулиганство

Лефортовский суд Москвы назначил административные аресты семерым посетителям столичного клуба "Мутабор" по административной статье о мелком хулиганстве, сообщили 3 декабря в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
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