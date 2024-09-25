Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Жених и невеста пытались свести дружку с шафером, хотя у нее уже есть парень

Жених и невеста пытались свести дружку с шафером, хотя у нее уже есть парень

Согласитесь, всегда найдутся люди, которые уверены, что лучше вас знают, что для вас лучше? Это могут быть родственники, друзья, коллеги по работе или просто случайные прохожие, но всех их объединяет одно — неудержимое желание сделать вам одолжение.

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