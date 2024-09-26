Участникам СВО и членам их семей пересчитают налог на имущество

Об этом сообщает управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округуСогласно поправкам, которые внесены этим летом в Налоговый кодекс Российской Федерации, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество за 2022 и 2023 годы.