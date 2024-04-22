"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

Интересная жизнь с Vera Star Вчера вся страна с нескрываемым удовольствием наблюдала за тем, как на допросе у Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего русского парня, катились слезы из глаз, дрожал голос, а на лице был нескрываемый ужас от всего происходящего.