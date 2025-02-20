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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брасовский район простится с героем СВО Максимом Горлуновым  

Брасовский район простится с героем СВО Максимом Горлуновым  

После прощания в храме Максим Горлунов будет похоронен на новом кладбище поселка Локоть.Сегодня, 20 февраля, в Брасовском районе, на земле, которую он защищал, состоится прощание с Максимом Горлуновым, бойцом специальной военной операции.

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