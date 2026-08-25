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Дмитрий Игдисамов: «ЦСКА – одна из лучших команд по всем метрикам. Создаем моменты, голы Мусаева не за горами. Поставил бы четверочку нашему старту»

Главный тренер ЦСКА  Дмитрий Игдисамов поделился мыслями относительно игры команды в начале сезона. ЦСКА набрал 11 очков в 5 матчах (3 победы и 2 ничьих) и находится на 3-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

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