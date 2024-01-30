Аналитик Киселли: ЕС не пойдет на саботаж экономики Венгрии

Европейский союз только пугает Венгрию возможностью подорвать ее экономику, однако в текущей ситуации Брюссель не станет замораживать деньги из фондов, при этом экономика Венгрии не рухнула за последние полтора года без финансовой поддержки ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии