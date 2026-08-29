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Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ без страховки

Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ без страховки

Актер Юра Борисов без страховки поднялся на стену павильона «Космос» на ВДНХ, а затем забрался на его купол.

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