Правила маркировки молочной продукции в Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» (далее Соответственно – Постановление № 2099, Правила маркировки молочной продукции, информационная система мониторинга) участники оборота молочной продукции, осуществляющие оптовую торговлю молочной продукцией, и участники оборота молочной продукции, осуществляющие розничную торговлю молочной продукцией, представляют в информационную систему мониторинга сведенияЧитайте полную новость на Crimea-news.