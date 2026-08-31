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ЦБ изменит с понедельника на среду начало действия новой ключевой ставки

ЦБ изменит с понедельника на среду начало действия новой ключевой ставки

Для повышения гибкости денежно-кредитной политики Банк России привяжет начало действия новой ключевой ставки к среде — дню недельных аукционов и старта нового периода усреднения резервов, следует из проекта Основных направлений ЕГДП.

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