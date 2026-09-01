Русофобия на марше: В Петербурге судья постановила депортировать в Латвию двух русских подростков

Судья Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга Татьяна Матусяк постановила депортировать в Латвию двух несовершеннолетних граждан РФ.
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А фамилия у судьи хохляцкая
Это не судья. Это сука конченая.