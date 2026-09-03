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Воронежские новости

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Утром на подлете к Воронежу силы ПВО сбили два БПЛА

Утром на подлете к Воронежу силы ПВО сбили два БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев. Также режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

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