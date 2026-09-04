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Спорт Уик-Энд

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«Никогда раньше не видела четверного лутца вживую, это потрясающе!» - японская чемпионка впечатлена Игнатовой и будет менять свою программу

«Никогда раньше не видела четверного лутца вживую, это потрясающе!» - японская чемпионка впечатлена Игнатовой и будет менять свою программу

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова выступила на турнире серии «Челленджер» в Токио с короткой программой, поставленной французским хореографом Бенуа Ришо.

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