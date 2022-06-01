Мебель дорожает в Казахстане - аналитики

За последний год мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 13%. Аналитики energyprom сообщили, что в региональном разрезе почти треть всего производства мебели за январь–апрель 2022 года пришлась лишь на Алматы (7,4 миллиарда тенге).
За последний год мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 13%. Аналитики energyprom сообщили, что в региональном разрезе почти треть всего производства мебели за январь–апрель 2022 года пришлась лишь на Алматы (7,4 миллиарда тенге).
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