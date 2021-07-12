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Жоржиньо — 10-й игрок, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ в одном году

Полузащитник Жоржиньо стал победителем Евро-2020 в составе сборной Италии. Хавбек «Челси» стал 10-м в истории игроком, выигравшим чемпионат Европы и Лигу чемпионов/Кубок чемпионов в одном году.

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