В Киеве бдительными сотрудниками укрогестапо раскрыт очередной «ужасный заговор», целью которого якобы была физическая ликвидация «лучших людей Украины» – Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка* и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова*.
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