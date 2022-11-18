НЕВСКИЕ НОВОСТИ

477 подписчиков

Материнский капитал и пособия по беременности увеличат в 2023 году

Женщины, которые родили ребенка, могут рассчитывать на большую помощь от властей в следующем году, поскольку пособия по материнству и временной нетрудоспособности будут увеличены.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх