Материнский капитал и пособия по беременности увеличат в 2023 году

Женщины, которые родили ребенка, могут рассчитывать на большую помощь от властей в следующем году, поскольку пособия по материнству и временной нетрудоспособности будут увеличены.
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