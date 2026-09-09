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Газета.ру

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Захарова: 15 сентября Лавров выступит перед послами на круглом столе по Украине

Захарова: 15 сентября Лавров выступит перед послами на круглом столе по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующей неделе выступит на круглом столе по Украине, который пройдет в Дипломатической академии.

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